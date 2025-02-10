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Кевин Дюрэнт: «Раздражает, что меня теперь до конца сезона будут рассматривать под микроскопом»

Кевин Дюрэнт прокомментировал итоги слухов об обмене.

Инсайдеры заявляли о переговорах по возможному обмену форварда в несколько клубов, а также говорили о негативном отношении Дюрэнта к этим обсуждениям.

«Я всегда планировал доиграть до конца по текущему контракту и посмотреть, как все сложится. Тяжело прогнозировать на полтора года вперед, я сосредоточен на текущем моменте.

Наиболее раздражающим в этих слухах об обменах является то, что теперь все внимание будет сконцентрировано на мне. До конца сезона будут рассматривать под микроскопом, оценивать язык тела, каждое слово, позу на скамейке запасных. Все мелочи будут раздувать, полный отстой, но это тоже часть бизнеса, придется смириться.

Если у нас получится изменить ход сезона, люди будут обращать больше внимания на это», – заключил форвард.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Интервью Кевина Дюрэнта, соцсети PHNX Suns
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