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Кевин Дюрэнт про слухи об обмене: «Это часть бизнеса. В этой лиге все покупаются и продаются»

Кевин Дюрэнт высказал свое отношение к слухам о возможном обмене.

«Это часть бизнеса. В этой лиге все покупаются и продаются. Любой может быть выставлен на аукцион, так что я все понимаю. Главное – вернуться на площадку и попытаться играть в игру, которую я люблю.

Но это часть бизнеса, мы все должны это понимать. Это неплохо, что кто-то в лиге хочет, чтобы я играл за них. Неплохо, что мой клуб отбивается от тех, кто хочет заполучить меня. Это говорит о том, что я востребован», – сказал форвард «Финикса».

Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: ESPN.com
logoКевин Дюрэнт
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