Кевин Дюрэнт про слухи об обмене: «Это часть бизнеса. В этой лиге все покупаются и продаются»
Кевин Дюрэнт высказал свое отношение к слухам о возможном обмене.
«Это часть бизнеса. В этой лиге все покупаются и продаются. Любой может быть выставлен на аукцион, так что я все понимаю. Главное – вернуться на площадку и попытаться играть в игру, которую я люблю.
Но это часть бизнеса, мы все должны это понимать. Это неплохо, что кто-то в лиге хочет, чтобы я играл за них. Неплохо, что мой клуб отбивается от тех, кто хочет заполучить меня. Это говорит о том, что я востребован», – сказал форвард «Финикса».
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: ESPN.com
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем