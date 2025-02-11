Кевин Дюрэнт о словах Шелберн про «токсичную» раздевалку «Санз»: «Она зашла на 5 минут впервые за 4 месяца. Это несправедливо, но таков бизнес»

Кевин Дюрэнт отреагировал на слова о «токсичной» раздевалке «Санз».

Подобную характеристику атмосферы в «Финиксе» дала инсайдер ESPN Рамона Шелберн.

«Да, я слышал, как Рамона Шелберн выступила и сказала, что у нас токсичная раздевалка. Я пытаюсь донести до людей, которые не очень хорошо знакомы с этой игрой, что очень легко сказать, что у нас раскол в раздевалке, когда вы приходите туда за 45 минут до начала матча, когда ребята заняты предматчевой рутиной и не разговаривают друг с другом. Четыре или пять человек могут быть в тренировочном зале, еще несколько в качалке. Прямо перед игрой обстановка не особо дружелюбная. Это часть подготовки к игре.

На мой взгляд, несправедливо и поверхностно классифицировать нашу команду как токсичную, когда вы заходите в раздевалку на пять минут один раз в четыре месяца. Это единственный раз, когда человек был у нас в раздевалке, но этого ей, конечно, достаточно, чтобы написать текст и создать нарратив? Я не думаю, что это справедливо по отношению к нам, но, да, это часть игры. Часть бизнеса, на который мы сами подписались. В игре много несправедливого, но мы должны с иметь с этим дело, принимать это», – сказал форвард «Санз».