Джоэл Эмбиид продлил серию матчей с 30+10 до 13. Против «Торонто» он играл с повреждением голеностопа
Джоэл Эмбиид продлил серию матчей с дабл-даблами 30+10.
Центровой «Филадельфии» набрал 31 очко и 10 подборов в матче с «Торонто» (121:111), в первой четверти которого получил травму голеностопа.
В сезоне-71/72 Карим Абдул-Джаббар выдал серию из 16 подобных матчей. Лишь два других игрока в истории НБА демонстрировали подобную статистику как минимум 13 раз подряд: Элджин Бэйлор (15 в сезоне-61/62) и Уилт Чемберлен (6 раз).
Эмбиид также набирает по 30 и более очков в 14 матчах подряд, это лучший результат в НБА с момента, когда Джеймс Харден в сезоне-18/19 выдал серию из 32 таких игр.
«Голеностоп? Даже не знаю. Команда оценит мое состояние. Посмотрим», – сказал Эмбиид после игры.
Помню в прошлом году на матче Бостон - Лал, ЛеЧокеру Тейтум бил по руке, и всем было пох пока фанаты не начали жопу рвать.
Если даже щас посмотреть общую статистику игроков на начало сезона, кто и сколько подходил к линии - Плакса будет всех опережать если не 3 раза, то в 2 точно.
Причем не понятно, это так Эмбиида продвигают что бы ни Янис, ни Йокич не смогли МВП получить, или просто Филу хотят раскрутить. Потому что Нерс гений и уже на этом стратегию выстроил. Эмбид теперь каждую игру лезет в краску ищет контакт и вскидывает руки, как будто его грузовиком сбивают, вся задняя линия садиться на фолы и вуаля Фила побеждает.
Вот так судьи помогают делать статистику ( и это не только Эмбииду )
Системный подход Лиги делать красивые цифры звездам
Но таких кто делает ставку на штрафные и идет на фол много , и им потворствуют
Лука , Лиллард, вспомним раннего Бороду
И публика и соперники сходили с ума от того что дают фолы на них ( а они шли на эти фолы)
Эмбиид и последняя игра с Миннесотой это апогей работы судей на одного игрока