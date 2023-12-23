Джоэл Эмбиид продлил серию матчей с дабл-даблами 30+10.

Центровой «Филадельфии» набрал 31 очко и 10 подборов в матче с « » (121:111), в первой четверти которого получил травму голеностопа.

В сезоне-71/72 выдал серию из 16 подобных матчей. Лишь два других игрока в истории НБА демонстрировали подобную статистику как минимум 13 раз подряд: (15 в сезоне-61/62) и Уилт Чемберлен (6 раз).

Эмбиид также набирает по 30 и более очков в 14 матчах подряд, это лучший результат в с момента, когда Джеймс Харден в сезоне-18/19 выдал серию из 32 таких игр.

«Голеностоп? Даже не знаю. Команда оценит мое состояние. Посмотрим», – сказал после игры.