Джоэл Эмбиид продлил серию матчей с 30+10 до 13. Против «Торонто» он играл с повреждением голеностопа

Теги травмы Уилт Чемберлен Филадельфия Торонто НБА Баскетбол - видео Карим Абдул-Джаббар Элджин Бэйлор Джоэл Эмбиид Баскетбол

Джоэл Эмбиид продлил серию матчей с дабл-даблами 30+10.

Центровой «Филадельфии» набрал 31 очко и 10 подборов в матче с «Торонто» (121:111), в первой четверти которого получил травму голеностопа.

В сезоне-71/72 Карим Абдул-Джаббар выдал серию из 16 подобных матчей. Лишь два других игрока в истории НБА демонстрировали подобную статистику как минимум 13 раз подряд: Элджин Бэйлор (15 в сезоне-61/62) и Уилт Чемберлен (6 раз).

Эмбиид также набирает по 30 и более очков в 14 матчах подряд, это лучший результат в НБА с момента, когда Джеймс Харден в сезоне-18/19 выдал серию из 32 таких игр.

«Голеностоп? Даже не знаю. Команда оценит мое состояние. Посмотрим», – сказал Эмбиид после игры.

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5 комментариев
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Ответ melmi
Фола и близко не было Вот так судьи помогают делать статистику ( и это не только Эмбииду ) Системный подход Лиги делать красивые цифры звездам
Ну не надо тут про "не только Эмбиду".
Помню в прошлом году на матче Бостон - Лал, ЛеЧокеру Тейтум бил по руке, и всем было пох пока фанаты не начали жопу рвать.
Если даже щас посмотреть общую статистику игроков на начало сезона, кто и сколько подходил к линии - Плакса будет всех опережать если не 3 раза, то в 2 точно.
Причем не понятно, это так Эмбиида продвигают что бы ни Янис, ни Йокич не смогли МВП получить, или просто Филу хотят раскрутить. Потому что Нерс гений и уже на этом стратегию выстроил. Эмбид теперь каждую игру лезет в краску ищет контакт и вскидывает руки, как будто его грузовиком сбивают, вся задняя линия садиться на фолы и вуаля Фила побеждает.
+6
-2
+4
3:21. Это что за дичь вообще, на ровном месте нарисовали фол на Эмбиде, его и близко никто и пальцем не трогал.
+5
-2
+3
Ответ scorp19
3:21. Это что за дичь вообще, на ровном месте нарисовали фол на Эмбиде, его и близко никто и пальцем не трогал.
Фола и близко не было
Вот так судьи помогают делать статистику ( и это не только Эмбииду )
Системный подход Лиги делать красивые цифры звездам
+6
-3
+3
Ответ Luka Sumila
Ну не надо тут про "не только Эмбиду". Помню в прошлом году на матче Бостон - Лал, ЛеЧокеру Тейтум бил по руке, и всем было пох пока фанаты не начали жопу рвать. Если даже щас посмотреть общую статистику игроков на начало сезона, кто и сколько подходил к линии - Плакса будет всех опережать если не 3 раза, то в 2 точно. Причем не понятно, это так Эмбиида продвигают что бы ни Янис, ни Йокич не смогли МВП получить, или просто Филу хотят раскрутить. Потому что Нерс гений и уже на этом стратегию выстроил. Эмбид теперь каждую игру лезет в краску ищет контакт и вскидывает руки, как будто его грузовиком сбивают, вся задняя линия садиться на фолы и вуаля Фила побеждает.
Эмбиид это за скобки с его статистикой штрафных ( тут мое мнение за уши тянут на MVP)
Но таких кто делает ставку на штрафные и идет на фол много , и им потворствуют
Лука , Лиллард, вспомним раннего Бороду
И публика и соперники сходили с ума от того что дают фолы на них ( а они шли на эти фолы)
Эмбиид и последняя игра с Миннесотой это апогей работы судей на одного игрока
+2
-1
+1
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