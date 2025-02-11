Дэниэл Гэффорд получил травму колена в матче с «Кингз». Игрок «Мэвз» покинул площадку с посторонней помощью

У «Мэверикс» еще одна травма.

Бигмен Дэниэл Гэффорд получил повреждение колена в матче с «Кингз» (128:129 ОТ) в результате столкновения в момент постановки заслона.

Игрок «Мэвз» покинул площадку лишь с посторонней помощью. Техасцы, которые уже играют без травмированных представителей передней линии Энтони Дэвиса и Пи Джей Вашингтона, после игры заявили, что у Гэффорда растяжение связок. О времени на восстановление на данный момент не сообщается.

В этом сезоне Дэниэл в среднем набирает 12,3 очка, 6,9 подбора и 1,9 блок-шота за игру.