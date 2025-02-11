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«Лейкерс» проявляют интерес к Алексею Леню

Алексей Лень может стать игроком «Лейкерс».

Центровой и «Лейкерс» взаимно заинтересованы в подписании контракта после того, как сделка лос-анджелесского клуба по приобретению Марка Уильямса сорвалась.

Лень планировал присоединиться к «Индиане» после отчисления из «Вашингтона». Однако по словам журналиста Дастина Допирака, центровой не будет подписывать контракт с «Пэйсерс».

Лень перешел из «Сакраменто» в «Вашингтон» перед дедлайном в результате трехстороннего обмена с участием «Мемфиса», но вскоре был отчислен.

Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: страница журналиста The Indianapolis Star.Дастина Допирака в соцсети X
logoАлексей Лень
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