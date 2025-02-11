«Лейкерс» проявляют интерес к Алексею Леню
Алексей Лень может стать игроком «Лейкерс».
Центровой и «Лейкерс» взаимно заинтересованы в подписании контракта после того, как сделка лос-анджелесского клуба по приобретению Марка Уильямса сорвалась.
Лень планировал присоединиться к «Индиане» после отчисления из «Вашингтона». Однако по словам журналиста Дастина Допирака, центровой не будет подписывать контракт с «Пэйсерс».
Лень перешел из «Сакраменто» в «Вашингтон» перед дедлайном в результате трехстороннего обмена с участием «Мемфиса», но вскоре был отчислен.
Опубликовал: Геннадий Ильин
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