«Лейкерс» проявляют интерес к Алексею Леню

Алексей Лень может стать игроком «Лейкерс».

Центровой и «Лейкерс » взаимно заинтересованы в подписании контракта после того, как сделка лос-анджелесского клуба по приобретению Марка Уильямса сорвалась.

Лень планировал присоединиться к «Индиане» после отчисления из «Вашингтона». Однако по словам журналиста Дастина Допирака, центровой не будет подписывать контракт с «Пэйсерс».

Лень перешел из «Сакраменто» в «Вашингтон» перед дедлайном в результате трехстороннего обмена с участием «Мемфиса», но вскоре был отчислен.