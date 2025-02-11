«Лейкерс» могут отказаться от Вуда или Реддиша, чтобы освободить место для центрового
«Лейкерс» заинтересованы в усилении одной из позиций в составе .
Как сообщает ESPN, калифорнийцы могут отказаться от Кристиана Вуда или Кэма Реддиша, чтобы освободить место в составе для привлечения центрового.
«Лейкерс» имеют возможность подписать игрока, который зарабатывал менее 12,8 миллионов долларов по контракту, выкупленному после дедлайна, так как у клуба достаточно места под вторым потолком.
«Озерники» нуждаются в пятом номере после того, как решили отменить сделку с «Шарлотт» по Марку Уильямсу. Реддиш был частью этого обмена.
«Мы найдем другую возможность для получения центрового. Возможность есть всегда», – заверил источник в «Лейкерс».
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: ESPN
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