«Лейкерс» могут отказаться от Вуда или Реддиша, чтобы освободить место для центрового

«Лейкерс» заинтересованы в усилении одной из позиций в составе .

Как сообщает ESPN, калифорнийцы могут отказаться от Кристиана Вуда или Кэма Реддиша , чтобы освободить место в составе для привлечения центрового.

«Лейкерс» имеют возможность подписать игрока, который зарабатывал менее 12,8 миллионов долларов по контракту, выкупленному после дедлайна, так как у клуба достаточно места под вторым потолком.

«Озерники» нуждаются в пятом номере после того, как решили отменить сделку с «Шарлотт» по Марку Уильямсу. Реддиш был частью этого обмена.

«Мы найдем другую возможность для получения центрового. Возможность есть всегда», – заверил источник в «Лейкерс ».