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Форвард «Пеликанс» Брэндон Ингрэм перейдет в «Торонто»

«Рэпторс» выменяли Брэндона Ингрэма.

Форвард «Нового Орлеана» (27 лет, 203 см) отправится в «Торонто» в обмен на защитника Брюса Брауна (28 лет, 193 см), центрового Келли Олиника (33 года, 211 см), 1 драфт-пик первого раунда и 1 выбор во втором раунде.

Ингрэм набирал 22,2 очка, 5,6 подбора и 5,2 передачи в среднем в 18 матчах этого сезона.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети инсайдера Шэмса Чарании
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