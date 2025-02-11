Виктор Лахин набрал 22 очка, 6 подборов и 5 блок-шотов в победном для Клемсона матче с Северной Каролиной
Виктор Лахин и его Клемсон одержали еще одну громкую победу в NCAA.
Российский центровой набрал 22 очка, 6 подборов и 5 блок-шотов в победном для Клемсона матче с легендарной Северной Каролиной (85:65).
Лахин реализовал 9 из 16 с игры за 25 минут. По итогам первой половины на его счету было 20 очков.
В предыдущей встрече Клемсон справился с Дьюком Купера Флэгга.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: ACCDN
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