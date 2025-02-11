Виктор Лахин набрал 22 очка, 6 подборов и 5 блок-шотов в победном для Клемсона матче с Северной Каролиной

Виктор Лахин и его Клемсон одержали еще одну громкую победу в NCAA.

Российский центровой набрал 22 очка, 6 подборов и 5 блок-шотов в победном для Клемсона матче с легендарной Северной Каролиной (85:65).

Лахин реализовал 9 из 16 с игры за 25 минут. По итогам первой половины на его счету было 20 очков.

В предыдущей встрече Клемсон справился с Дьюком Купера Флэгга.