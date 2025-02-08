Джеймс Джонс о Кевине Дюрэнте: «Я бы тоже был расстроен, если бы моя команда проигрывала»

Джеймс Джонс понимает недовольство Кевина Дюрэнта.

«Я бы тоже был расстроен, если бы моя команда проигрывала, и большая часть вины, большая часть шума была вокруг меня.

Я знаю, что Кевин это понимает. Он такой же человек, как и все остальные, но он баскетболист, он профессионал, и он был выше этого всю свою карьеру. Он знает, в каком положении мы находимся. Он играет ключевую роль для нас. Он один из наших лидеров. Он наша звезда, и нам нужно, чтобы он продолжал быть тем, кто он есть и кем он был всегда, и он поможет нам все изменить», – сказал генеральный менеджер «Финикса ».