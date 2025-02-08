Джеймс Джонс о Кевине Дюрэнте: «Я бы тоже был расстроен, если бы моя команда проигрывала»
Джеймс Джонс понимает недовольство Кевина Дюрэнта.
«Я бы тоже был расстроен, если бы моя команда проигрывала, и большая часть вины, большая часть шума была вокруг меня.
Я знаю, что Кевин это понимает. Он такой же человек, как и все остальные, но он баскетболист, он профессионал, и он был выше этого всю свою карьеру. Он знает, в каком положении мы находимся. Он играет ключевую роль для нас. Он один из наших лидеров. Он наша звезда, и нам нужно, чтобы он продолжал быть тем, кто он есть и кем он был всегда, и он поможет нам все изменить», – сказал генеральный менеджер «Финикса».
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: The Arizona Republic
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем