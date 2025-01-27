Джонатан Куминга пропустит еще минимум 2 недели и не вернется в состав «Уорриорз» до закрытия трансферного окна
Джонатан Куминга продолжит восстановление после травмы.
Форвард «Голден Стэйт» пропустил уже больше трех недель из-за сильного растяжения связок правого голеностопного сустава.
Куминга приступит к легким тренировкам на площадке на следующей неделе. Баскетболист пройдет следующее медицинское обследование через 2 недели и не выйдет на площадку до дедлайна на обмены.
Куминга набирает 16,8 очка, 5 подборов и 2,2 передачи за 26 минут в среднем в этом сезоне.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: RealGM
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