Кевин Дюрэнт не возражал против обмена в «Майами» (ESPN)

Кевин Дюрэнт был готов к обмену в одну из команд НБА перед дедлайном.

Как сообщают инсайдеры ESPN Рамона Шелберн и Брайан Уиндхорст, звездный форвард «Финикса » не хотел возвращаться в «Голден Стэйт», но не возражал против перехода в «Майами ».

«Санз» и «Хит» обсуждали сделку с участием Дюрэнта и Джимми Батлера , но не смогли договориться.

Ожидается, что «Финикс» вернется к вопросу возможного обмена Дюрэнта в межсезонье.