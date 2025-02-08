Кевин Дюрэнт не возражал против обмена в «Майами» (ESPN)
Кевин Дюрэнт был готов к обмену в одну из команд НБА перед дедлайном.
Как сообщают инсайдеры ESPN Рамона Шелберн и Брайан Уиндхорст, звездный форвард «Финикса» не хотел возвращаться в «Голден Стэйт», но не возражал против перехода в «Майами».
«Санз» и «Хит» обсуждали сделку с участием Дюрэнта и Джимми Батлера, но не смогли договориться.
Ожидается, что «Финикс» вернется к вопросу возможного обмена Дюрэнта в межсезонье.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: ESPN
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