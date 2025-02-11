Леброн Дончичу перед дебютным матчем за «Лейкерс»: «Лука, будь самим собой, не подстраивайся под нас»
Леброн Джеймс произнес напутственные слова перед дебютом Дончича за «Лейкерс».
«Лука, будь самим собой! Не пытайся подстроиться под нас, делай что хочешь!» – сказал 40-летний форвард незадолго до начала встречи с «Ютой».
В первом матче за «Лейкерс» Дончич набрал 14 очков, 5 подборов и 4 передачи, калифорнийцы победили со счетом 132:113.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: ESPN
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