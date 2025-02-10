Далтон Кнехт, скорее всего, выйдет на площадку в матче с «Ютой»
Далтон Кнехт вернется в состав «Лейкерс».
Форвард должен был стать частью неудавшейся сделки по обмену центрового Марка Уильямса. Участие игрока в сегодняшнем матче с «Ютой» было под вопросом в связи с личными причинами.
Клуб обновил статус баскетболиста до «вероятного» в дебютной игре разыгрывающего Луки Дончича.
Кнехт набирал 9,3 очка и 2,4 подбора за 17,6 минуты в среднем в последних 10 матчах за «Лейкерс».
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети репортера Дэниела Старкэнда
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем