Далтон Кнехт, скорее всего, выйдет на площадку в матче с «Ютой»

Далтон Кнехт вернется в состав «Лейкерс».

Форвард должен был стать частью неудавшейся сделки по обмену центрового Марка Уильямса . Участие игрока в сегодняшнем матче с «Ютой» было под вопросом в связи с личными причинами.

Клуб обновил статус баскетболиста до «вероятного» в дебютной игре разыгрывающего Луки Дончича .

Кнехт набирал 9,3 очка и 2,4 подбора за 17,6 минуты в среднем в последних 10 матчах за «Лейкерс ».