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Далтон Кнехт, скорее всего, выйдет на площадку в матче с «Ютой»

Далтон Кнехт вернется в состав «Лейкерс».

Форвард должен был стать частью неудавшейся сделки по обмену центрового Марка Уильямса. Участие игрока в сегодняшнем матче с «Ютой» было под вопросом в связи с личными причинами.

Клуб обновил статус баскетболиста до «вероятного» в дебютной игре разыгрывающего Луки Дончича.

Кнехт набирал 9,3 очка и 2,4 подбора за 17,6 минуты в среднем в последних 10 матчах за «Лейкерс».

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети репортера Дэниела Старкэнда
logoЛука Дончич
logoЛейкерс
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