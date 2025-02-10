Дэнни Грин о травме Энтони Дэвиса: «У меня была похожая, и я потерял в атлетизме после нее»

Дэнни Грина обеспокоила травма Энтони Дэвиса.

Центровой выбыл на несколько недель из-за растяжения приводящей мышцы левого бедра в первом матче за новый клуб.

«У меня было похожее повреждение, так что я забеспокоился. Надеюсь, что все ограничится локальной травмой, потому что дело может дойти до паховых мышц или еще чего-то, если есть какая-то степень надрыва.

У меня была такая ситуация, потребовалось много времени, чтобы вернуться. Я никогда не был особо атлетичным, но эта травма ухудшила ситуацию, повлияла на возможность блокировать броски.

Очень надеюсь, что он должным образом отнесется к этой травме, и она не повлияет на его прыгучесть, подвижность и способность добираться до кольца», – заключил бывший баскетболист.