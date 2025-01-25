Никола Йокич может стать первым в истории в НБА, кто набирал 30+10+10 при 50% с игры, 40% из-за дуги и 80% с линии
Никола Йокич может завершить сезон с уникальными показателями.
Ни одному игроку в истории лиги не удавалось завершить сезон с показателями 30+ очков, 10+ подборов и 10+ передач в среднем за матч при реализации как минимум 50% бросков с игры, 40% из-за дуги и 80% с линии штрафных.
Центровой «Денвера» в нынешнем сезоне набирает 30,2 очка, 13,4 подбора и 10,1 передачи при 56,4% с игры, 47,9% из-за дуги и 81,4% с линии.
Эксперт Тодд Уайтхед представил всех игроков в истории лиги, кто был близок к этому достижению.
Опубликовал: Геннадий Ильин
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