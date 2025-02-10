Канал ESPN изменил программу и покажет матч «Лейкерс» – «Юта». В этой игре должен состояться дебют Дончича
Канал ESPN изменил расписание передач из-за Луки Дончича.
Ведущий американский спортивный телеканал покажет матч «Лейкерс» – «Юта».
В этой игре, как ожидается, состоится дебют Луки Дончича в составе «озерников». Отправленный перед дедлайном из «Далласа» в «Лейкерс» словенец возвращается после травмы мышцы, из-за которой не выходил на площадку с декабря.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Clutch Points
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