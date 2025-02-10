Канал ESPN изменил программу и покажет матч «Лейкерс» – «Юта». В этой игре должен состояться дебют Дончича

Канал ESPN изменил расписание передач из-за Луки Дончича.

Ведущий американский спортивный телеканал покажет матч «Лейкерс » – «Юта».

В этой игре, как ожидается, состоится дебют Луки Дончича в составе «озерников». Отправленный перед дедлайном из «Далласа» в «Лейкерс» словенец возвращается после травмы мышцы, из-за которой не выходил на площадку с декабря.