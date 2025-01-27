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Рейтинг лучших команд НБА. «Оклахома» лидирует, «Кливленд» опустился на 3-ю строчку

НБА обновила еженедельный рейтинг лучших команд.

«Оклахома» продолжает лидировать в рейтинге и теперь имеет лучший в лиге баланс побед и поражений (37-8). «Хьюстон» дважды подряд обыграл «Кливленд» и поднялся на 2-ю строчку.

«Орландо» и «Финикс» улучшили свои позиции на 3 пункта.

Полный рейтинг:

1. «Оклахома» (предыдущее место – 1)
2. «Хьюстон» (3)
3. «Кливленд» (2)
4. «Бостон» (4)
5. «Мемфис» (5)
6. «Нью-Йорк» (7)
7. «Денвер» (6)
8. «Индиана» (8)
9. «Клипперс» (9)
10. «Миннесота» (10)
11. «Милуоки» (11)
12. «Лейкерс» (14)
13. «Даллас» (12)
14. «Сакраменто» (13)
15. «Финикс» (18)
16. «Майами» (15)
17. «Орландо» (20)
18. «Детройт» (19)
19. «Голден Стэйт» (16)
20. «Атланта» (17)
21. «Сан-Антонио» (21)
22. «Филадельфия» (22)
23. «Портленд» (24)
24. «Торонто» (26)
25. «Новый Орлеан» (23)
26. «Чикаго» (25)
27. «Шарлотт» (29)
28. «Юта» (27)
29. «Бруклин» (28)
30. «Вашингтон» (30)

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Официальный сайт НБА
logoКлипперс
logoФиникс
logoНовый Орлеан
logoМайами
logoОрландо
logoДетройт
logoЮта
logoДенвер
logoСакраменто
logoЛейкерс
logoВашингтон
logoМиннесота
logoКливленд
logoГолден Стэйт
logoМемфис
logoИндиана
logoБостон
logoДаллас
logoШарлотт
logoМилуоки
logoЧикаго
logoСан-Антонио
logoБруклин
logoФиладельфия
logoНью-Йорк
logoНБА
logoОклахома-Сити
logoАтланта
logoХьюстон
logoТоронто
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