Рейтинг лучших команд НБА. «Оклахома» лидирует, «Кливленд» опустился на 3-ю строчку

НБА обновила еженедельный рейтинг лучших команд.

«Оклахома» продолжает лидировать в рейтинге и теперь имеет лучший в лиге баланс побед и поражений (37-8). «Хьюстон» дважды подряд обыграл «Кливленд» и поднялся на 2-ю строчку.

«Орландо» и «Финикс» улучшили свои позиции на 3 пункта.

Полный рейтинг:

1. «Оклахома» (предыдущее место – 1)

2. «Хьюстон » (3)

3. «Кливленд » (2)

4. «Бостон » (4)

5. «Мемфис » (5)

6. «Нью-Йорк » (7)

7. «Денвер » (6)

8. «Индиана » (8)

9. «Клипперс » (9)

10. «Миннесота » (10)

11. «Милуоки» (11)

12. «Лейкерс » (14)

13. «Даллас» (12)

14. «Сакраменто» (13)

15. «Финикс» (18)

16. «Майами» (15)

17. «Орландо» (20)

18. «Детройт» (19)

19. «Голден Стэйт» (16)

20. «Атланта» (17)

21. «Сан-Антонио» (21)

22. «Филадельфия» (22)

23. «Портленд» (24)

24. «Торонто» (26)

25. «Новый Орлеан» (23)

26. «Чикаго» (25)

27. «Шарлотт» (29)

28. «Юта» (27)

29. «Бруклин» (28)

30. «Вашингтон» (30)