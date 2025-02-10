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Определился состав участников основного турнира женского Евробаскета-2025

Закончилась квалификация женского Евробаскета-2025.

В состав участников основной стадии по результатам последних матчей отборочного цикла вошли:

  • Испания, Словения, Бельгия, Швеция, Франция, Турция, Сербия, Черногория (победители групп);

  • Португалия, Великобритания, Литва, Швейцария (со вторых мест в порядке рейтинга);

  • Чехия, Германия, Греция, Италия (хозяева турнира).

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Официальный сайт ФИБА
logoсборная Чехии жен
logoсборная Швейцарии жен
Евробаскет-2025 жен
logoсборная Португалии жен
logoсборная Словении жен
logoсборная Италии жен
logoсборная Испании жен
logoсборная Франции жен
logoсборная Швеции жен
logoсборная Великобритании жен
logoсборная Сербии жен
logoсборная Черногории жен
logoсборная Германии жен
logoсборная Греции жен
logoсборная Бельгии жен
logoсборная Литвы жен
logoсборная Турции жен
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