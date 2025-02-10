Определился состав участников основного турнира женского Евробаскета-2025
Закончилась квалификация женского Евробаскета-2025.
В состав участников основной стадии по результатам последних матчей отборочного цикла вошли:
Испания, Словения, Бельгия, Швеция, Франция, Турция, Сербия, Черногория (победители групп);
Португалия, Великобритания, Литва, Швейцария (со вторых мест в порядке рейтинга);
Чехия, Германия, Греция, Италия (хозяева турнира).
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Официальный сайт ФИБА
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