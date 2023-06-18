Евробаскет-2023. Женщины. Испания встретится с Грецией, Сербия сыграет с Венгрией и другие матчи

В воскресенье, 18 июня, в Израиле и Словении продолжится женский чемпионат Европы.

В третий игровой день Испания встретится с Грецией, Сербия сыграет с Венгрией.

Женщины

Израиль, Словения

Групповой этап

Группа A

Черногория – Латвия



16 июня. 18.15

Испания – Греция



16 июня. 20.45

Положение команд: Черногория – 1-1, Латвия – 1-1, Испания – 1-1, Греция – 1-1.

Группа B

ЧЕХИЯ – ИЗРАИЛЬ



16 июня. 12.15

Бельгия – Италия



16 июня. 15.30

Положение команд: Бельгия – 2-0, Чехия – 1-1, Италия – 1-1, Израиль – 0-2.

Группа C

Германия – ВЕЛИКОБРИТАНИЯ



16 июня. 16.00

Словения – Франция



16 июня. 19.00

Положение команд: Франция – 2-0, Великобритания – 1-1, Германия – 1-1, Словения – 0-2.

Группа D

ВЕНГРИЯ – Сербия



16 июня. 13.15

Турция – Словакия



16 июня. 21.45

Положение команд: Сербия – 2-0, Венгрия – 1-1, Турция – 1-1, Словакия – 0-2.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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