Евробаскет-2023. Женщины. Испания встретится с Грецией, Сербия сыграет с Венгрией и другие матчи
В воскресенье, 18 июня, в Израиле и Словении продолжится женский чемпионат Европы.
В третий игровой день Испания встретится с Грецией, Сербия сыграет с Венгрией.
Женщины
Израиль, Словения
Групповой этап
Группа A
Черногория – Латвия
16 июня. 18.15
Испания – Греция
16 июня. 20.45
Положение команд: Черногория – 1-1, Латвия – 1-1, Испания – 1-1, Греция – 1-1.
Группа B
ЧЕХИЯ – ИЗРАИЛЬ
16 июня. 12.15
Бельгия – Италия
16 июня. 15.30
Положение команд: Бельгия – 2-0, Чехия – 1-1, Италия – 1-1, Израиль – 0-2.
Группа C
Германия – ВЕЛИКОБРИТАНИЯ
16 июня. 16.00
Словения – Франция
16 июня. 19.00
Положение команд: Франция – 2-0, Великобритания – 1-1, Германия – 1-1, Словения – 0-2.
Группа D
ВЕНГРИЯ – Сербия
16 июня. 13.15
Турция – Словакия
16 июня. 21.45
Положение команд: Сербия – 2-0, Венгрия – 1-1, Турция – 1-1, Словакия – 0-2.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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