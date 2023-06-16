Евробаскет-2023. Женщины. Чехия – Бельгия, Сербия сыграет со Словакией и другие матчи

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В пятницу, 16 июня, в Израиле и Словении продолжится женский чемпионат Европы.

Во второй игровой день Чехия сойдется с Бельгией, Сербия встретится со Словакией.

Евробаскет-2023

Женщины

Израиль, Словения

Групповой этап

Группа A

ГРЕЦИЯ – Латвия

16 июня. 18.15

ИСПАНИЯ – Черногория

16 июня. 20.45

Положение команд: Черногория – 1-0, Латвия – 1-0, Испания – 0-1, Греция – 0-1.

Группа B

ЧЕХИЯ – Бельгия

16 июня. 12.15

ИЗРАИЛЬ – Италия 

16 июня. 15.30

Положение команд: Бельгия – 1-0, Чехия – 1-0, Италия – 0-1, Израиль – 0-1.

Группа C

Франция – ВЕЛИКОБРИТАНИЯ 

16 июня. 16.00

Словения – ГЕРМАНИЯ 

16 июня. 19.00

Положение команд: Франция – 1-0, Великобритания – 1-0, Словения – 0-1, Германия – 0-1.

Группа D

ВЕНГРИЯ – Турция

16 июня. 13.15

СЕРБИЯ – Словакия

16 июня. 21.45

Положение команд: Венгрия – 1-0, Сербия – 1-0, Турция – 0-1, Словакия – 0-1.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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