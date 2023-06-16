Евробаскет-2023. Женщины. Чехия – Бельгия, Сербия сыграет со Словакией и другие матчи
В пятницу, 16 июня, в Израиле и Словении продолжится женский чемпионат Европы.
Во второй игровой день Чехия сойдется с Бельгией, Сербия встретится со Словакией.
Женщины
Израиль, Словения
Групповой этап
Группа A
ГРЕЦИЯ – Латвия
16 июня. 18.15
ИСПАНИЯ – Черногория
16 июня. 20.45
Положение команд: Черногория – 1-0, Латвия – 1-0, Испания – 0-1, Греция – 0-1.
Группа B
ЧЕХИЯ – Бельгия
16 июня. 12.15
ИЗРАИЛЬ – Италия
16 июня. 15.30
Положение команд: Бельгия – 1-0, Чехия – 1-0, Италия – 0-1, Израиль – 0-1.
Группа C
Франция – ВЕЛИКОБРИТАНИЯ
16 июня. 16.00
Словения – ГЕРМАНИЯ
16 июня. 19.00
Положение команд: Франция – 1-0, Великобритания – 1-0, Словения – 0-1, Германия – 0-1.
Группа D
ВЕНГРИЯ – Турция
16 июня. 13.15
СЕРБИЯ – Словакия
16 июня. 21.45
Положение команд: Венгрия – 1-0, Сербия – 1-0, Турция – 0-1, Словакия – 0-1.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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