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Джоэл Эмбиид предполагает, что ему потребуется операция на колене и длительный период восстановления

Джоэл Эмбиид прокомментировал свое состояние.

«Мы настроены оптимистично в долгосрочной перспективе. Наше понимание основано на разговорах с несколькими экспертами. Все считают, что со временем ему станет лучше», – заявил на днях президент «Филадельфии» Дэрил Мори.

Центровой Джоэл Эмбиид не разделяет этот оптимизм. В разговоре с Лизой Солтерс с ESPN Эмбиид назвал нынешнее состояние колена самой сложной ситуацией со здоровьем в его карьере. Первоначальная травма случилась в феврале прошлого года.

Центровой считает, что для улучшения ситуации потребуется еще одна операция и длительный период реабилитации, который он не получил ранее.

Эмбиид принял участие в олимпийском баскетбольном турнире во Франции этим летом, взяв золото в составе сборной США.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: соцсети NBA on ESPN
logoсборная США
logoДжоэл Эмбиид
logoНБА
logoДэрил Мори
травмы
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