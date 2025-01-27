Джоэл Эмбиид пропустит еще два матча, Пол Джордж – минимум один
«Филадельфия» прокомментировала статус ключевых игроков.
Колено центрового Джоэла Эмбиида «позитивно реагирует» на лечение. Баскетболист принял частичное участие в тренировке команды, но пропустит следующие два домашних матча против «Лейкерс» и «Сакраменто» бэк-ту-бэк.
Медики продолжают изучение результатов обследования мизинца Пола Джорджа, травмированного им в матче против «Чикаго». Форвард пропустит следующий матч, пока не принято решение по его дальнейшему статусу.
«Филадельфия» выиграла последние 2 матча после серии из 7 поражений подряд и занимает 11 место на Востоке (17-27).
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети репортера Кайла Ньюбека
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