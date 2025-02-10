Кайл Лаури обошел Тима Хардуэя и стал 19-м по передачам за карьеру в НБА

Кайл Лаури поднялся на одну строчку в Топ-20 лучших ассистентов НБА.

Ветеран «Филадельфии» в воскресенье обошел Тима Хардуэя (7 095) и стал 19-м по результативным передачам за карьеру в НБА .

В матче с «Бакс» Лаури стал автором одной передачи, проведя на площадке 6 минут.