Кайл Лаури обошел Тима Хардуэя и стал 19-м по передачам за карьеру в НБА
Кайл Лаури поднялся на одну строчку в Топ-20 лучших ассистентов НБА.
Ветеран «Филадельфии» в воскресенье обошел Тима Хардуэя (7 095) и стал 19-м по результативным передачам за карьеру в НБА.
В матче с «Бакс» Лаури стал автором одной передачи, проведя на площадке 6 минут.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Соцсети НБА
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