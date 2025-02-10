43 очка, 7 подборов и 8 передач от Лилларда помогли «Милуоки» обыграть «Филадельфию»
Дэмиан Лиллард провел один из лучших матчей в сезоне.
Разыгрывающий «Милуоки» набрал 43 очка, 7 подборов, 8 передач и 2 перехвата в победной встрече с «Филадельфией» (135:127).
43 очка – рекорд результативности Дэмиана в текущем сезоне.
За 44 минуты на площадке Лиллард реализовал 14 из 27 с игры и 7 из 7 с линии.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Соцсети НБА
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