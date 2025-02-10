Обмен между «Шарлотт» и «Финиксом» с участием Нуркича все еще не проведен официально

У «Хорнетс» может сорваться еще одна сделка.

Согласованный незадолго до дедлайна обмен между «Шарлотт » и «Финиксом » с участием Юсуфа Нуркича все еще ожидает официального подтверждения со стороны НБА .

Причина задержки в оформлении сделки неизвестна.

В четверг «Санз» договорились отправить центрового Юсуфа Нуркича (30 лет, 213 см) и пик первого раунда драфта 2026 года в «Хорнетс» в обмен на форварда Коди Мартина (29 лет, 198 см), защитника Василие Мицича (31 год, 195 см) и пик второго раунда драфта-2026.

На прошлой неделе у «Хорнетс» сорвался трейд с «Лейкерс» после того, как центровой команды Марк Уильямс не прошел медобследование.