Обмен между «Шарлотт» и «Финиксом» с участием Нуркича все еще не проведен официально
У «Хорнетс» может сорваться еще одна сделка.
Согласованный незадолго до дедлайна обмен между «Шарлотт» и «Финиксом» с участием Юсуфа Нуркича все еще ожидает официального подтверждения со стороны НБА.
Причина задержки в оформлении сделки неизвестна.
В четверг «Санз» договорились отправить центрового Юсуфа Нуркича (30 лет, 213 см) и пик первого раунда драфта 2026 года в «Хорнетс» в обмен на форварда Коди Мартина (29 лет, 198 см), защитника Василие Мицича (31 год, 195 см) и пик второго раунда драфта-2026.
На прошлой неделе у «Хорнетс» сорвался трейд с «Лейкерс» после того, как центровой команды Марк Уильямс не прошел медобследование.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: BasketNews
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