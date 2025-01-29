Джоэл Эмбиид пропустил 400-й матч в карьере

Джоэл Эмбиид пропустил 47% матчей в карьере.

Центровой «Филадельфии» во вторник не сыграл во встрече с «Лейкерс » (118:104) из-за травмы колена, пропустив 400-й матч в карьере.

Таким образом, Эмбиид принял участие лишь в 446 матчах «Сиксерс» из 846 после своего прихода в лигу. Это 53 процента.