Джоэл Эмбиид пропустил 400-й матч в карьере
Джоэл Эмбиид пропустил 47% матчей в карьере.
Центровой «Филадельфии» во вторник не сыграл во встрече с «Лейкерс» (118:104) из-за травмы колена, пропустив 400-й матч в карьере.
Таким образом, Эмбиид принял участие лишь в 446 матчах «Сиксерс» из 846 после своего прихода в лигу. Это 53 процента.
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: аккаунт Clutch Points в соцсети X
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