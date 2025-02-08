Дэрил Мори о травме Джоэла Эмбиида: «Боремся с симптомами, отеком и болью. Когда это происходит, ему лучше отсидеться»

Дэрил Мори высказался о травме Джоэла Эмбиида.

«Когда вы имеете дело с такой травмой, как у Джоэла Эмбиида, вы боретесь с симптомами, отеком и болью. Когда это происходит, ему лучше отсидеться.

Я знаю, что Джоэл делает все возможное и борется за то, чтобы быть на площадке как можно дольше, и я думаю, вы слышали его ответ. Он верит в эту команду, он верит в то, что она может сплотиться, и он похвалил Тайриза и других, которые держали нас на плаву.

Если Джоэла нет на площадке, то это потому, что его симптомы не позволяют ему быть на площадке. Да, часто кажется, что собирается играть, а потом не играет. Это потому, что мы боремся с симптомами.

Мы настроены оптимистично в долгосрочной перспективе. Наше понимание основано на разговорах с несколькими экспертами. Все считают, что со временем ему станет лучше. Это происходит медленнее, чем кто-либо ожидал. Но нам нравится, как Джоэл сражается», – сказал президент по баскетбольным операциям «Филадельфии».