  • Спортс
  • Баскетбол
  • Новости
  • Велимир Перасович: «С тем составом, который у нас есть на данный момент, в Санкт-Петербурге будет очень сложно»
0

Велимир Перасович: «С тем составом, который у нас есть на данный момент, в Санкт-Петербурге будет очень сложно»

Велимир Перасович обрисовал сложности УНИКСа.

Команда одержала уверенную домашнюю победу над «Автодором» в день рождения главного тренера Велимира Перасовича, которому исполнилось 60 лет.

«Прежде всего, сегодня УНИКС одержал важную победу, особенно учитывая непростую ситуацию с травмированными игроками. Мы с большим уважением отнеслись к «Автодору». Они действительно продемонстрировали отличную игру.
Думаю, с самого начала матча мы были сконцентрированы, несмотря на то, что испытали некоторые проблемы в первых двух четвертях. Однако знали, что если покажем необходимую интенсивность, то сможем создать нужный задел. Это и произошло во второй половине встречи.
Моя команда всегда играет с желанием и хочет победить. К сожалению, сейчас мы находимся не в лучшей форме, потому что имеем четырех травмированных баскетболистов. Скоро нам предстоит очень важная игра против «Зенита». Конечно, с тем составом, который у нас есть на данный момент, в Санкт-Петербурге нам будет очень сложно. Но мы планируем усердно работать и я верю, что сумеем найти способ конкурировать с ними», – заключил хорватский специалист.

УНИКС продолжает занимать 1-е место в чемпионате с результатом 27-5.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Официальный сайт Единой лиги ВТБ
logoЕдиная лига ВТБ
logoАвтодор
logoУНИКС
Велимир Перасович
logoЗенит
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Миленко Богичевич: «Хочу поздравить УНИКС с историческим достижением – 16 побед подряд»
сегодня, 17:40
Единая лига ВТБ. 29 очков Уэйра помогли ЦСКА обыграть «Пари НН», УНИКС разгромил «Автодор» и другие результаты
17сегодня, 17:00
Велимир Перасович о победе над «Пармой»: «Проявили характер»
15 февраля, 19:21
Рекомендуем
Главные новости
НБА. «Детройт» – «Шарлотт», «Хьюстон» – «Торонто», «Милуоки» сыграет с «Филадельфией»
259 минут назадLive
Дэвид Родди подпишет 10-дневное соглашение с «Сиксерс»
14 минут назад
Билл Симмонс: «Слова Патрика Дюмона на 100% подтверждают, что он начал интересоваться баскетболом 8-10 лет назад»
124 минуты назад
Аналитик Изток Франко: «Лука Дончич входит в Топ-5 игроков НБА. Не видел в Топ-5 тренера, фронт-офис и остальную команду»
539 минут назад
Док Риверс: «Яннис Адетокумбо держит в уме, что уже два года не играл в плей-офф»
255 минут назад
Единая лига ВТБ. 29 очков Уэйра помогли ЦСКА обыграть «Пари НН», УНИКС разгромил «Автодор» и другие результаты
17сегодня, 17:00
«Филадельфия» конвертировала двусторонний контракт Джастина Эдвардса в стандартный
2сегодня, 16:52
Яннис Адетокумбо пропустит Матч всех звезд из-за травмы бедра
11сегодня, 16:45
Мусса Диабате подпишет 3-летнее стандартное соглашение с «Шарлотт»
3сегодня, 16:36
«Как дела, мазафакеры». Патрик Беверли представил возвращение Далтона Кнехта в «Лейкерс»
19сегодня, 16:20
Ко всем новостям
Последние новости
Миленко Богичевич: «Хочу поздравить УНИКС с историческим достижением – 16 побед подряд»
сегодня, 17:40
Андреас Пистиолис: «Вторая четверть была «черной дырой»
сегодня, 17:24
Сергей Козин: «Нам не хватило одного игрока, который может играть с мячом»
сегодня, 17:18
Адриатическая лига. «Мега» победила «Сплит», «Студентски центар» – КРКА
сегодня, 17:08Live
Чемпионат Франции. «Страсбур» – «Монако», «Париж» сыграет с «Виллербаном»
сегодня, 17:07Live
Чемпионат Греции. «Панатинаикос» – «Колоссос», «Кардицас» сыграет с «Перистери»
сегодня, 17:07
Чемпионат Турции. «Яловаспор» уступил «Тюрк Телекому», «Дарушафака» проиграла «Анадолу Эфесу»
сегодня, 17:05Live
ACB. «Форса Льейда» уступила «Реалу», «Валенсия» сыграет с «Барселоной» и другие матчи
сегодня, 17:04Live
Главный тренер «Астаны» Глеб Плотников: «Абсолютно не справились в защите. По нападению доволен»
сегодня, 14:43
Василий Карасев: «Самая главная наша победа – то, что мы выстояли»
сегодня, 14:35
Рекомендуем