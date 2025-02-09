Велимир Перасович: «С тем составом, который у нас есть на данный момент, в Санкт-Петербурге будет очень сложно»
Команда одержала уверенную домашнюю победу над «Автодором» в день рождения главного тренера Велимира Перасовича, которому исполнилось 60 лет.
«Прежде всего, сегодня УНИКС одержал важную победу, особенно учитывая непростую ситуацию с травмированными игроками. Мы с большим уважением отнеслись к «Автодору». Они действительно продемонстрировали отличную игру.
Думаю, с самого начала матча мы были сконцентрированы, несмотря на то, что испытали некоторые проблемы в первых двух четвертях. Однако знали, что если покажем необходимую интенсивность, то сможем создать нужный задел. Это и произошло во второй половине встречи.
Моя команда всегда играет с желанием и хочет победить. К сожалению, сейчас мы находимся не в лучшей форме, потому что имеем четырех травмированных баскетболистов. Скоро нам предстоит очень важная игра против «Зенита». Конечно, с тем составом, который у нас есть на данный момент, в Санкт-Петербурге нам будет очень сложно. Но мы планируем усердно работать и я верю, что сумеем найти способ конкурировать с ними», – заключил хорватский специалист.
УНИКС продолжает занимать 1-е место в чемпионате с результатом 27-5.
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