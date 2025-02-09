Миленко Богичевич: «Хочу поздравить УНИКС с историческим достижением – 16 побед подряд»

УНИКС крупно обыграл «Автодор» (84:58).

Победа стала 16-й подряд для казанского клуба, снова возглавившего турнирную таблицу по итогам игрового дня. УНИКС продолжил обновлять рекордную для себя серию. В рамках лиги лучший результат в истории остается у ЦСКА (24).

«Во-первых, хочу поздравить УНИКС с историческим достижением – 16 побед подряд. Это прекрасный результат. Мы хорошо начали матч и показывали отличный баскетбол в первой половине. Я доволен тем, как мы провели эту часть игры. Но нам нужно всегда сохранять высочайший уровень концентрации, чтобы не давать шанса большим командам наказывать себя. Совершили несколько ненужных потерь и приняли ряд неправильных решений, после чего казанцы создали себе преимущество в счете.

Безусловно, одна из причин поражения – проигрыш щита с большой разницей. Недостаток атлетизма на подборах – единственный аспект, за который я могу пожурить своих игроков. В остальном они показали хорошую энергию, играя укороченной ротацией», – прокомментировал исход матча главный тренер «Автодора» Миленко Богичевич.