Владелец «Далласа» Патрик Дюмон: «Никогда не забуду проигрыша в финале, вы не представляете, что я чувствовал»
Патрик Дюмон рассказал о своей мотивации и отношении к Луке Дончичу.
«Эта неделя для всех стала очень эмоциональной. Я понимаю и ценю это.
Я сам большой фанат Луки Дончича. Моя семья болеет за него. Я глубоко ценю все, что он принес этой команде, Далласу, весь этот восторг и оживление. Он зарядил нас всех своей энергией.
Сочувствую всем болельщикам, которые чувствуют себя уязвленными. На мой взгляд, Лука останется частью «Мэвс» на всю жизнь, я желаю ему счастья и успеха в его карьере в Лос-Анджелесе.
Я понимаю страсть и отношение фанатов к команде. И разделяю его.
Но вы не знаете, что я чувствовал, когда мы проиграли в финале, и я стоял под падающим конфетти в Бостоне. Я был очень расстроен и никогда этого не забуду», – поделился владелец команды.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: The Dallas Morning News
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