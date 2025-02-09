Владелец «Далласа» Патрик Дюмон: «Никогда не забуду проигрыша в финале, вы не представляете, что я чувствовал»

Патрик Дюмон рассказал о своей мотивации и отношении к Луке Дончичу.

«Эта неделя для всех стала очень эмоциональной. Я понимаю и ценю это.

Я сам большой фанат Луки Дончича. Моя семья болеет за него. Я глубоко ценю все, что он принес этой команде, Далласу, весь этот восторг и оживление. Он зарядил нас всех своей энергией.

Сочувствую всем болельщикам, которые чувствуют себя уязвленными. На мой взгляд, Лука останется частью «Мэвс» на всю жизнь, я желаю ему счастья и успеха в его карьере в Лос-Анджелесе.

Я понимаю страсть и отношение фанатов к команде. И разделяю его.

Но вы не знаете, что я чувствовал, когда мы проиграли в финале, и я стоял под падающим конфетти в Бостоне. Я был очень расстроен и никогда этого не забуду», – поделился владелец команды.