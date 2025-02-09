Владелец «Далласа» Патрик Дюмон: «Если твоей единственной целью не является победа, ты не будешь частью «Мэверикс»

Патрик Дюмон прокомментировал обмен Луки Дончича.

«На мой взгляд, команды выигрывают за счет концентрации, нужного характера, правильной культуры, преданности своей работе в достижении чемпионского титула. Если этого не будет – вы проиграете.

Если посмотреть на величайших баскетболистов в лиге – Майкла Джордана , Лэрри Берда , Кобе Брайанта , Шакила О ’Нила – они упорно работали каждый день с единственной целью – победить. Если у вас этого нет, ничего не сложится. Если этого нет, вы не должны быть частью «Мэверикс».

Вот чего мы хотим. Я непреклонен по этому поводу. Вся организация знает, что это мой принцип действия за пределами баскетбола. Это единственный способ соревноваться и побеждать. Если хотите отдохнуть, делайте это не в нашей компании.

Я понимаю, что есть множество факторов в определении состава команды. И культура предельно важна. На ней мы и сосредоточены», – заключил управляющий «Далласа ».