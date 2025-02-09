Владелец «Далласа» Патрик Дюмон: «Если твоей единственной целью не является победа, ты не будешь частью «Мэверикс»
«На мой взгляд, команды выигрывают за счет концентрации, нужного характера, правильной культуры, преданности своей работе в достижении чемпионского титула. Если этого не будет – вы проиграете.
Если посмотреть на величайших баскетболистов в лиге – Майкла Джордана, Лэрри Берда, Кобе Брайанта, Шакила О’Нила – они упорно работали каждый день с единственной целью – победить. Если у вас этого нет, ничего не сложится. Если этого нет, вы не должны быть частью «Мэверикс».
Вот чего мы хотим. Я непреклонен по этому поводу. Вся организация знает, что это мой принцип действия за пределами баскетбола. Это единственный способ соревноваться и побеждать. Если хотите отдохнуть, делайте это не в нашей компании.
Я понимаю, что есть множество факторов в определении состава команды. И культура предельно важна. На ней мы и сосредоточены», – заключил управляющий «Далласа».
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