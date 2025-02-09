Марк Кьюбан в разговоре с Биллом Гейтсом: «Представь, что ты уходишь из Microsoft, а они меняют Windows 11 на Windows 10»
Марк Кьюбан метафорично описал свое отношение к обмену Луки Дончича.
Экс-владелец «Мэверикс» сделал это во время общения с одним из основателей Microsoft Биллом Гейтсом на сцене Центра Эйзенманна.
«Хочу начать с вопроса, ведь ты оказывался в необычных ситуациях и, возможно, сможешь помочь. Представь, что ты уходишь из Microsoft, а Стив Балмер меняет новую операционку Windows 11 на Windows 10, легендарная штука, но старее. Ты бы что сделал?» – произнес Кьюбан.
В пятницу Кьюбан участвовал в мероприятии, посвященном новым мемуарам Гейтса «Исходный код». В прошлую субботу стало известно, что «Даллас» обменяет звездного защитника Луку Дончича в «Лейкерс» на Энтони Дэвиса.
Кьюбан продал контрольный пакет акций клуба в 2023 году.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Legion Hoops
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