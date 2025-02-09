Тайриз Халибертон: «Мы совершаем хорошие броски. Просто мажем»
Тайриз Халибертон прокомментировал спад в игре «Пэйсерс».
Команда уступила «Лейкерс» со счетом 117:124. Халибертон набрал 19 очков и 9 передач, реализовав 7 из 15 бросков с игры и 4 из 9 трехочковых.
«Мы совершаем хорошие броски, именно те, которые нам нужны. Просто мажем. Это ощущение не покидает меня в 4 последних матчах. Особенно в первых четвертях. Мне нравятся наши броски. Но они просто не заходят в корзину. Вот и все», – заключил разыгрывающий «Индианы».
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Indy Star
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