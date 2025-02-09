Тайриз Халибертон: «Мы совершаем хорошие броски. Просто мажем»

Тайриз Халибертон прокомментировал спад в игре «Пэйсерс».

Команда уступила «Лейкерс » со счетом 117:124. Халибертон набрал 19 очков и 9 передач, реализовав 7 из 15 бросков с игры и 4 из 9 трехочковых.

«Мы совершаем хорошие броски, именно те, которые нам нужны. Просто мажем. Это ощущение не покидает меня в 4 последних матчах. Особенно в первых четвертях. Мне нравятся наши броски. Но они просто не заходят в корзину. Вот и все», – заключил разыгрывающий «Индианы».