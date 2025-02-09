Торри Крэйг официально перешел в «Бостон» в качестве свободного агента

«Селтикс» подписали ветерана НБА.

Легкий форвард Торри Крэйг (34 года, 196 см) продолжит карьеру в составе «Бостона ».

«Чикаго» ранее отчислил Крэйга, чтобы освободить место в составе после обмена Зака ​​Лавина.

Торри появился всего в 9 матчах сезона за «Буллс», которые отдают предпочтение молодым игрокам.