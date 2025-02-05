«Бостон» обменяет Джейдена Спрингера в «Хьюстон»
Джейден Спрингер продолжит карьеру в «Хьюстоне».
«Селтикс» договорились об обмене атакующего защитника Джейдена Спрингера (22 года, 193 см) и собственного драфт-пика второго раунда 2030 года в «Хьюстон».
Обе команды также обменяются сильно защищенными пиками второго раунда.
Спрингер в нынешнем сезоне провел за «Бостон» 26 матчей, набирая в среднем 1,7 очка за 5:25 на паркете.
Опубликовал: Геннадий Ильин
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