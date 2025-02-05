«Бостон» обменяет Джейдена Спрингера в «Хьюстон»

Джейден Спрингер продолжит карьеру в «Хьюстоне».

«Селтикс» договорились об обмене атакующего защитника Джейдена Спрингера (22 года, 193 см) и собственного драфт-пика второго раунда 2030 года в «Хьюстон ».

Обе команды также обменяются сильно защищенными пиками второго раунда.

Спрингер в нынешнем сезоне провел за «Бостон » 26 матчей, набирая в среднем 1,7 очка за 5:25 на паркете.