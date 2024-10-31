Лонни Уокер присоединится к «Жальгирису»

Лонни Уокер продолжит карьеру в Европе.

Защитник (25 лет, 193 см) пытался пробиться в состав «Селтикс» в это межсезонье, но был отчислен из тренировочного лагеря. По сообщению Шэмса Чарании , Уокер подпишет контракт с литовским «Жальгирисом ». Соглашение будет включать в себя возможность выкупа в случае интереса со стороны НБА до 18 февраля.

Уокер набирал 9,7 очка, реализуя 38,4% бросков из-за дуги в прошлом сезоне за «Бруклин».