Лонни Уокер присоединится к «Жальгирису»
Лонни Уокер продолжит карьеру в Европе.
Защитник (25 лет, 193 см) пытался пробиться в состав «Селтикс» в это межсезонье, но был отчислен из тренировочного лагеря. По сообщению Шэмса Чарании, Уокер подпишет контракт с литовским «Жальгирисом». Соглашение будет включать в себя возможность выкупа в случае интереса со стороны НБА до 18 февраля.
Уокер набирал 9,7 очка, реализуя 38,4% бросков из-за дуги в прошлом сезоне за «Бруклин».
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: ESPN
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