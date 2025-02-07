Торри Крэйг перейдет в «Бостон» в качестве свободного агента
«Селтикс» подпишут ветерана НБА.
Легкий форвард Торри Крэйг (34 года, 196 см) продолжит карьеру в составе «Бостона».
Ранее на этой неделе «Чикаго» отчислил Крэйга, чтобы освободить место в составе после обмена Зака Лавина.
Торри появился всего в 9 матчах сезона за «Буллс», которые отдают предпочтение молодым игрокам.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: ESPN
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