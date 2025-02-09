Энтони Дэвис о дебюте за «Даллас»: «Небольшое дружеское напоминание о том, кто такой Энтони Дэвис»

Энтони Дэвис прокомментировал переход в «Даллас» и дебют за команду.

В победной встрече с «Рокетс» бигмен набрал 26 очков, 16 подборов, 7 передач и 3 блок-шота.

«Когда обмениваешь кого-то вроде Луки Дончича , кто так много значил для города и организации, реакция будет не самая приятная. Знаю, что Нико Харрисон в хорошем расположении духа, и думаю, он все прекрасно понимает.

Как только мы сделаем то, что, как нам кажется, мы способны сделать, и достигнем того, чего можем достичь, почти уверен, что все вернется на круги своя.

Знаю, что в городе сейчас много разных эмоций. Я же пытаюсь делать свою работу, чтобы изменить эти настроения. Я дал поклонникам в Далласе понять, что они получили в лице такого игрока, как я. Это небольшое дружеское напоминание о том, кто такой Энтони Дэвис », – заявил экс-игрок «Лейкерс».