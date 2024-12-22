Чемпионат Италии. «Венеция» – «Брешия», «Тренто» примет «Виртус» и другие матчи
Сегодня в рамках регулярного чемпионата итальянской Серии А пройдут шесть матчей.
«Венеция» встретится с «Брешией». Лидер турнира «Тренто» сыграет с «Виртусом» на домашней арене.
Чемпионат Италии
Регулярный чемпионат
Положение команд: Тренто – 10-1, Трапани Шарк – 9-2, Брешия – 9-2, Виртус – 8-3, Реджо-Эмилия – 8-3, Триест – 7-5, Милан – 6-5, Дертона – 6-5, Тревизо – 6-5, Динамо Сассари – 4-7, Венеция – 4-7, Скафати – 4-7, Пистоя – 3-8, Варезе – 3-8, Ваноли Кремона – 2-10, Наполи – 0-11.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
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