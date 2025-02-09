Виктор Вембаньяма смазал бросок на победу в матче с «Орландо»
Виктор Вембаньяма промахнулся в решающий момент.
Бигмен «Сперс» смазал бросок на победу на последних секундах матча с «Орландо» при «-1». Техасцы после неудачи в Шарлотт второй день подряд уступают с минимальной разницей.
Француз в субботу набрал 18 очков, 9 подборов, 4 передачи, 4 перехвата и 4 блок-шота при 5 из 11 с игры.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: The Magic Way
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