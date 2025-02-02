Бросок Бэма Адебайо под сирену помог «Майами» справиться с «Сан-Антонио»

Бэм Адебайо стал героем матча со «Сперс».

Центровой «Майами » забросил решающий двухочковый под сирену, который принес команде победу (105:103).

Адебайо также стал самым результативным игроком встречи. На его счету 30 очков, 12 подборов, 9 передач, 2 перехвата и 3 блок-шота при 13 точных из 21 бросков с игры и 2 из 5 из-за дуги.

Виктор Вембаньяма пропустил матч по болезни.