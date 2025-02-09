«Даллас» обновил клубный рекорд по блок-шотам в матче с «Рокетс» – 18

«Мэверикс» установили новый рекорд клуба в игре с «Рокетс».

Баскетболисты «Далласа » сделали 18 блок-шотов, что является лучшим результатом в истории команды.

На счету центрового Дэниэла Гэффорда 6 блок-шотов. Новобранец техасцев Энтони Дэвис , а также Пи Джей Вашингтон сделали по 3 блок-шота.