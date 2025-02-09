«Даллас» обновил клубный рекорд по блок-шотам в матче с «Рокетс» – 18
«Мэверикс» установили новый рекорд клуба в игре с «Рокетс».
Баскетболисты «Далласа» сделали 18 блок-шотов, что является лучшим результатом в истории команды.
На счету центрового Дэниэла Гэффорда 6 блок-шотов. Новобранец техасцев Энтони Дэвис, а также Пи Джей Вашингтон сделали по 3 блок-шота.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Соцсети НБА
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