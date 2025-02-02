Кендрик Перкинс об обмене Луки Дончича на Энтони Дэвиса: «Даллас» выиграл в этой сделке»
Кендрик Перкинс высказался по поводу перехода Луки Дончича.
«Даллас» выиграл в этой сделке. Связка Энтони Дэвиса и Кайри Ирвинга будет Особенной!!! Вдобавок им не пришлось отказываться от Лайвли, Гэффорда или Пи Джей Вашингтона», – написал бывший баскетболист и эксперт ESPN в соцсетях.
«Мэверикс» отправили Луку Дончича в «Лейкерс» в обмен на Энтони Дэвиса в рамках трехсторонней сделки.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети Кендрика Перкинса
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