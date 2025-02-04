Энтони Дэвис, скорее всего, дебютирует за «Даллас» в субботу в игре против «Хьюстона»
Энтони Дэвис выйдет на площадку в составе новой команды в матче с «Рокетс».
Центровой перешел в «Даллас» вместе с защитником Максом Кристи в результате сенсационной сделки по обмену Луки Дончича.
Дэвис, скорее всего, дебютирует во встрече с «Хьюстоном» в субботу. Однако клуб не исключает его участия в игре с «Бостоном» в четверг.
«Мэверикс» проиграли 6 из 10 последних матчей. Команда имеет неустойчивое положение в зоне плей-ин с результатом 26-24.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети репортера Джоуи Мистретты
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем