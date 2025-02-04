Энтони Дэвис, скорее всего, дебютирует за «Даллас» в субботу в игре против «Хьюстона»

Энтони Дэвис выйдет на площадку в составе новой команды в матче с «Рокетс».

Центровой перешел в «Даллас» вместе с защитником Максом Кристи в результате сенсационной сделки по обмену Луки Дончича.

Дэвис, скорее всего, дебютирует во встрече с «Хьюстоном» в субботу. Однако клуб не исключает его участия в игре с «Бостоном» в четверг.

«Мэверикс» проиграли 6 из 10 последних матчей. Команда имеет неустойчивое положение в зоне плей-ин с результатом 26-24.