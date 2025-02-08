Энтони Дэвис сегодня дебютирует за «Даллас» в матче против «Хьюстона»
Энтони Дэвис готов дебютировать за «Даллас».
По словам главного тренера «Мэверикс» Джейсона Кидда, ожидается, что центровой проведет 36-38 минут в сегодняшнем домашнем матче против «Рокетс».
Дэвис перешел из «Лейкерс» в «Даллас» в результате обмена с участием Луки Дончича. «Мэвс» также получили Макса Кристи и драфт-пик первого раунда 2029 года. В «Лейкерс» отправились Дончич, Макси Клебер и Маркифф Моррис.
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: аккаунт Underdog Fantasy в соцсети X
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