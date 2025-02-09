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«Хорнетс»: «Рады возвращению Марка Уильямса. Приняли сложное решение обменять его из-за настырных попыток другой команды»

«Хорнетс» отреагировали на ситуацию с Марком Уильямсом.

Центровой не прошел медосмотр в «Лейкерс», обмен отменяется.

«Рады возвращению Марка Уильямса. Приняли сложное решение обменять его из-за настырных попыток другой команды. Нам всегда нравились уровень мастерства, отношение к работе и характер Марка. Так рады его воссоединению с командой на позиции стартового центрового. Это сделает нас сильнее. Рассчитываем на большую пользу на площадке и за ее пределами», – говорится в сообщении «Шарлотт».

Уильямс принял участие только в 85 из возможных 212 матчей за свои первые два с половиной сезона в «Хорнетс» (40,1%).

За Уильямса калифорнийцы отправляли в «Шарлотт» форвардов Далтона Кнехта и Кэма Реддиша, а также незащищенный драфт-пик 1-го раунда (2031 год) и обмен пиками 2030 года.

Уильямс набирает 15,6 очка, 9,6 подбора, 2,5 передачи и 1,2 блок-шота за 25 минут в среднем в матчах этого сезона.

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Bleacher Report
logoМарк Уильямс
logoНБА
logoШарлотт
logoЛейкерс
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