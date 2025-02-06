Live
9

Единая лига ВТБ. «Автодор» выиграл у «Пари НН», МБА-МАИ принимает «Локомотив-Кубань»

Сегодня в рамках регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ пройдут три матча.

«Автодор» выиграл у «Пари НН» в волжском дерби. МБА-МАИ принимает «Локомотив-Кубань».

Единая лига ВТБ

Регулярный чемпионат

Положение команд: УНИКС – 26-5, ЦСКА – 25-5, Зенит – 25-5, Локомотив-Кубань – 22-7, Уралмаш – 16-14, Пари Нижний Новгород – 13-17, Парма – 13-17, Автодор – 12-18, Енисей – 10-21, МБА-МАИ – 9-20, Самара – 8-22, Астана – 1-29.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
logoЛокомотив-Кубань
logoУралмаш
logoЕдиная лига ВТБ
результаты
logoБК Пари Нижний Новгород
logoМБА-МАИ
logoАстана
logoАвтодор
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Единая лига ВТБ. «Локомотив-Кубань» выиграл у «Автодора» на своей площадке, «Самара» одержала победу над «Пармой»
151 февраля, 15:47
Единая лига ВТБ. «Астана» переиграла «Самару» и одержала первую победу в сезоне после 27 поражений, «Парма» вырвала победу у «Уралмаша» в овертайме
4529 января, 19:02
Единая лига ВТБ. ЦСКА выиграл у МБА-МАИ, «Зенит» победил «Пари Нижний Новгород» и другие результаты
3215 января, 19:01
Рекомендуем
Главные новости
Шэмс Чарания: «Несколько команд активно звонят «Санз» по поводу Кевина Дюрэнта»
8 минут назад
Демаркус Казинс: «Если у «Бакс» ничего не получится, допускаю, что Яннис Адетокумбо перейдет в другую команду»
124 минуты назад
Евролига. «Фенербахче» принимает «Реал», «Панатинаикос» сыграет с «Анадолу Эфесом» и другие матчи
351 минуту назадLive
Ян Веселы пропустит как минимум два месяца из-за травмы колена
сегодня, 17:38
«Милуоки» обменяет Патрика Болдуина в «Сан-Антонио»
1сегодня, 17:32
НБА представила форму и дизайн площадки для Матча всех звезд 2025 года
7сегодня, 17:24Фото
«Торонто» обменяет Дэвиона Митчелла в «Майами» на Пи Джей Такера и пик 2-го раунда
12сегодня, 16:46
НБА. «Лейкерс» примут «Голден Стэйт», «Бостон» встретится с «Далласом» и другие матчи
11сегодня, 16:37
Владимир Дячок стал генеральным секретарем и исполнительным директором РФБ
сегодня, 16:25
Егор Демин получил сообщения с пожеланиями смерти
9сегодня, 16:05Фото
Ко всем новостям
Последние новости
Сергей Елевич о пожеланиях смерти Егору Демину: «Думаю, здесь идет след от Украины»
7сегодня, 16:11
Александар Везенков получил пятую награду MVP тура Евролиги в этом сезоне
сегодня, 14:38
«Уралмаш» планирует отчислить Стэнли Уиттакера и Никиту Балашова
2сегодня, 10:59
«Сумма согласована еще в октябре». Стивен Эй Смит подтвердил скорое подписание контракта на 100 миллионов долларов с ESPN
2сегодня, 08:23
Общий бюджет БК «Астана» составляет около 400 миллионов рублей
сегодня, 08:08
Еврокубок. «Бешикташ» победил «Тренто», «Хапоэль Иерусалим» выиграл у «Тюрк Телекома» и другие результаты
вчера, 20:59
Хавьер Паскуаль о победе над «Енисеем»: «Такие матчи случаются, самое главное – это одержать победу в концовке»
вчера, 19:45
Велимир Перасович о победе над «Пармой»: «Проявили характер»
1вчера, 19:21
Брайан Уиндхорст об обмене Луки Дончича: «Никто не знал»
6вчера, 18:23
Кевин Дюрэнт, Брэдли Бил и Юсуф Нуркич присутствовали на тренировке «Финикса»
вчера, 18:16
Рекомендуем