Единая лига ВТБ. «Автодор» выиграл у «Пари НН», МБА-МАИ принимает «Локомотив-Кубань»

Сегодня в рамках регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ пройдут три матча.

«Автодор» выиграл у «Пари НН» в волжском дерби. МБА-МАИ принимает «Локомотив-Кубань». Единая лига ВТБ Регулярный чемпионат Положение команд: УНИКС – 26-5, ЦСКА – 25-5, Зенит – 25-5, Локомотив-Кубань – 22-7, Уралмаш – 16-14, Пари Нижний Новгород – 13-17, Парма – 13-17, Автодор – 12-18, Енисей – 10-21, МБА-МАИ – 9-20, Самара – 8-22, Астана – 1-29. ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.