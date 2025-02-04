«Рады переходу в «Даллас». Энтони Дэвис и Макс Кристи записали обращение к болельщикам «Мэвз»
Энтони Дэвис и Макс Кристи записали видеообращение к болельщикам «Мэверикс».
По словам экс-игроков «Лейкерс», они рады обмену в «Даллас».
«Мы в восторге от того, что стали частью организации, частью команды. Собираемся сделать что-то особенное вместе с вами, выиграть много матчей.
Мы очень рады и ждем не дождемся момента, когда окажемся на площадке и поможем команде, сделаем то, что у нас получается лучше всего», – произнес Дэвис.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Bleacher Report
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