«Рады переходу в «Даллас». Энтони Дэвис и Макс Кристи записали обращение к болельщикам «Мэвз»

Энтони Дэвис и Макс Кристи записали видеообращение к болельщикам «Мэверикс».

По словам экс-игроков «Лейкерс», они рады обмену в «Даллас ».

«Мы в восторге от того, что стали частью организации, частью команды. Собираемся сделать что-то особенное вместе с вами, выиграть много матчей.

Мы очень рады и ждем не дождемся момента, когда окажемся на площадке и поможем команде, сделаем то, что у нас получается лучше всего», – произнес Дэвис .