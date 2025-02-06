«Лейкерс» приобретут центрового Марка Уильямса за Далтона Кнехта, Кэма Реддиша и драфт-пик 1-го раунда

«Лейкерс» решили проблему основного центрового.

Клуб приобретет Марка Уильямса (23 года, 213 см) из «Шарлотт » в обмен на форвардов Далтона Кнехта (23 года, 198 см) и Кэма Реддиша (25 лет, 201 см). «Хорнетс» также получат незащищенный драфт-пик 1-го раунда (2031 год) и обмен пиками 2030 года.

Уильямс набирает 15,6 очка, 9,6 подбора, 2,5 передачи и 1,2 блок-шота за 25 минут в среднем в матчах этого сезона.

Его переход поможет «Лейкерс » решить ключевую проблему в передней линии, образовавшуюся после обмена Энтони Дэвиса в «Даллас».